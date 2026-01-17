UFMS abre inscrições do Sisu com 3,2 mil vagas em 10 cidades de MS

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abre, entre 19 e 23 de janeiro, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificad(a (Sisu), que utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para o ingresso em universidades públicas.

Em Mato Grosso do Sul, a instituição disponibiliza 3.233 vagas em mais de 120 cursos, com oportunidades distribuídas em dez municípios.

As vagas estão nos câmpus de Aquidauana, Campo Grande, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e no Pantanal. A inscrição é feita exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC), e não há cobrança de taxa.

Sisu passa a considerar notas de três edições do Enem

Uma das novidades do processo é que o Sisu permitirá a participação de candidatos que tenham feito o Enem em 2023, 2024 e/ou 2025. O sistema seleciona automaticamente a melhor nota obtida pelo participante entre essas edições.

Para concorrer, é necessário ter tirado nota acima de zero na redação em pelo menos uma das provas e não ter participado como treineiro. Também é exigida a conclusão do ensino médio.

Inscrição exige conta gov.br e permite duas opções de curso

O acesso ao sistema é feito com o login único do Governo Federal, por meio de uma conta gov.br. Durante a inscrição, o candidato pode escolher duas opções de curso e alterar as escolhas enquanto o prazo estiver aberto, acompanhando a nota de corte divulgada diariamente pelo próprio sistema.

Maioria das vagas segue a Lei de Cotas

Das 3.233 vagas ofertadas, 862 são destinadas à ampla concorrência. Outras 2.371 seguem a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012), que prevê reserva para estudantes que cursaram o ensino médio em escola pública, além de critérios voltados a pessoas quilombolas, pretas, pardas, indígenas e pessoas com deficiência.

A classificação será baseada no desempenho no Enem e, inicialmente, todos os candidatos são organizados na ampla concorrência. Na sequência, o sistema aplica as regras de reserva previstas em lei.

Resultado sai dia 29 de janeiro e lista de espera abre na sequência

A previsão é que o resultado do Sisu seja divulgado no dia 29 de janeiro. Quem não for selecionado em nenhuma das duas opções poderá entrar na lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro, também pelo Portal Único.

O início das aulas na UFMS está previsto para 2 de março. Informações completas sobre cursos, cidades e semestre de entrada podem ser consultadas na página oficial de ingresso da universidade.

*Com informações da UFMS