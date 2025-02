UFMS abre inscrições gratuitas para programa voltado à inclusão de idosos

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu inscrições para o Programa Institucional Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi), que oferece mais de 2,6 mil vagas em atividades de ensino, cultura, saúde, esportes e lazer.

As ações são distribuídas entre a Cidade Universitária, em Campo Grande, e os câmpus de Aquidauana, Coxim, Naviraí, Três Lagoas e do Pantanal, com início previsto para 17 de março.

Criado em 2011, o programa tem como objetivo promover a inclusão e a permanência de idosos no ambiente acadêmico, proporcionando interação social, estímulo físico e cognitivo, além do compartilhamento de saberes entre diferentes gerações. Neste ano, houve um aumento de 25% no número de ações e a ampliação para os municípios de Corumbá e Naviraí.

As atividades oferecidas incluem fitoterapia, escrita criativa, informática, idiomas (inglês, italiano, espanhol e Libras), oficinas de memória, dança de salão, yoga, teatro, alfabetização, jogos recreativos, coral e capoterapia. Cada participante pode se inscrever em até quatro ações de extensão e duas disciplinas de graduação.

As inscrições serão realizadas presencialmente, com prioridade para antigos participantes entre 24 e 28 de fevereiro, enquanto novos inscritos poderão se cadastrar nos dias 6 e 7 de março.

O preenchimento das vagas seguirá a ordem de manifestação de interesse, e caso as opções desejadas estejam esgotadas, será formada uma lista de espera.

A divulgação do resultado final está prevista para 10 de março. Os interessados podem consultar os endereços e horários de inscrição no edital oficial do programa.