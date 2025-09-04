Veículos de Comunicação
IDIOMAS

UFMS abre inscrições para curso de italiano com aulas presenciais e on-line

Aulas presenciais e on-line começam em 22 de setembro e incluem clubes de conversação

Ana Lorena Franco

Inscrições seguem até 14 de setembro - Foto: Arquivo RCN67
A UFMS oferece para a comunidade acadêmica e externa vagas para turmas iniciantes de italiano, tanto presenciais quanto on-line, além da oferta de clubes de conversação. A ação é resultado de parceria com a Università degli Studi di Cagliari e integra o Project Transnational Italian in Higher Education, articulado pela Agência de Internacionalização em conjunto com as pró-reitorias de Extensão, Cultura e Esporte e de Gestão de Pessoas.

As inscrições seguem até 14 de setembro e podem ser feitas por estudantes, servidores, colaboradores e também pela comunidade externa no site da SigProj. As turmas presenciais acontecem às segundas e quartas-feiras, das 17h30 às 19h, enquanto as aulas à distância serão realizadas às terças e quintas-feiras, no mesmo horário. Os clubes de conversação, abertos ao público, funcionarão em dois formatos: on-line às terças-feiras, das 19h30 às 21h, e presencial às quartas-feiras, também das 19h30 às 21h.

O diretor da Agência de Internacionalização, Gustavo Cancio, explica que a formação linguística é estratégica para consolidar parcerias acadêmicas fora do país, ampliar possibilidades de mobilidade e pesquisa conjunta e garantir maior inserção da UFMS em redes internacionais. Ele destaca que a internacionalização não se limita a benefícios acadêmicos, mas reflete diretamente em novas perspectivas de carreira para servidores e estudantes e em maior visibilidade da instituição, além de aproximar a universidade da sociedade por meio da valorização cultural e da criação de ambientes de troca e inovação.

As vagas serão destinadas prioritariamente à comunidade universitária e os estudantes de graduação serão classificados pela Média Geral de Aproveitamento e os de pós-graduação pelo número de disciplinas concluídas com aproveitamento A e B. Já os servidores terão a seleção baseada no tempo de exercício na universidade. Caso ainda restem vagas, a comunidade externa poderá ser contemplada.

O resultado preliminar será divulgado no dia 16 de setembro e a lista final sai no dia 18. O início das aulas está previsto para 22 de setembro. O edital pode ser conferido abaixo:

EDITAL (AGINTER_PROECE_PROGEP) n 69, de 01-09-2025Baixar
