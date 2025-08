UFMS abre inscrições para cursos e oficinas de idiomas

Estão abertas até 11 de agosto as inscrições para os cursos e oficinas do Programa de Extensão de Ensino de Línguas (Progeli), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Ao todo, são ofertadas mais de 800 vagas para a comunidade acadêmica e o público externo, com turmas presenciais e a distância.

Os cursos abrangem diversos idiomas e níveis de conhecimento. Estão disponíveis aulas de inglês, espanhol, italiano, japonês, francês, alemão, guarani, libras, português como língua de acolhimento e também inglês para fins acadêmicos. As inscrições devem ser feitas no site progeli.ufms.br.

A taxa de inscrição para a maioria dos cursos é de R$ 450,00 à vista (boleto) ou R$ 470,00 no cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em até três vezes. Os cursos de Libras e Guarani têm valores reduzidos, a partir de R$ 250,00, e as aulas de Português como Língua de Acolhimento são gratuitas, com vagas limitadas. É possível solicitar isenção da taxa, mediante envio de documentos no ato da inscrição.

Além dos cursos regulares, o programa também oferece oficinas temáticas, com maior flexibilidade de carga horária e temas variados. Algumas são gratuitas e abertas ao público geral, como as oficinas de português para estrangeiros, conversação em inglês, letramento acadêmico, literatura em língua inglesa e cultura canadense. Outras são pagas, como as de italiano intermediário e introdução ao latim.

Os participantes terão acesso a plantões de dúvidas semanais e receberão certificado ao final, desde que cumpram pelo menos 75% de frequência e média igual ou superior a seis.

Mais informações estão disponíveis no edital publicado no site do programa.