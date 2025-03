UFMS abre inscrições para especialização gratuita em Ciências Humanas

O Câmpus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Nova Andradina está com inscrições abertas para a especialização gratuita em História, Educação, Cultura e Direitos Humanos. O curso, que disponibiliza 20 vagas, será ofertado presencialmente na unidade, aos sábados.

As inscrições seguem até o dia 17 de abril e podem ser realizadas de forma gratuita pela página da Pós-Graduação da UFMS. De acordo com o edital, 17 vagas são destinadas à ampla concorrência e três a ações afirmativas.

Oportunidade de formação interdisciplinar

O coordenador do curso, professor Ricardo da Silva, explica que a especialização surgiu da necessidade de ampliar as possibilidades de formação profissional na região. “O Curso de História em Nova Andradina teve início em 2006 e, ao longo dos anos, identificamos a demanda por uma pós-graduação voltada a temas interdisciplinares, promovendo formação continuada para diversos profissionais”, afirmou.

A proposta do curso é capacitar especialistas para atuar em escolas, setores culturais, espaços de controle social e na área do Direito. No currículo, estão disciplinas como História das Interpretações do Brasil, Direitos Humanos, Metodologia Científica, Políticas Públicas em Educação e Patrimônio Cultural.

Processo seletivo

Podem se inscrever candidatos com diploma de nível superior em qualquer área. A seleção será realizada por meio de análise curricular e entrevista, levando em consideração o alinhamento profissional dos inscritos com a área da especialização.

A pós-graduação foi estruturada para ser gratuita, sem cobrança de mensalidades, garantindo maior acesso à qualificação. Os interessados podem obter mais informações no site oficial da UFMS.