UFMS abre inscrições para expositores no Mercado Escola

As inscrições para expositores no Mercado Escola da UFMS estão abertas e seguem até 29 de julho. A iniciativa valoriza agricultura familiar, economia criativa e comunidades tradicionais em Campo Grande e é realizada em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).

São 34 vagas disponíveis para empreendedores, cooperativas, associações e estudantes interessados em atuar nas seguintes categorias: agricultura familiar, povos originários e comunidades tradicionais, alimentação regional, plantas medicinais e não convencionais, artesanato, economia criativa, além de vagas específicas para estudantes com CadÚnico e servidores da UFMS.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário online, disponível no site da Proece/UFMS. O edital traz todos os detalhes sobre as categorias disponíveis, documentos necessários, critérios de seleção e prazos.

As atividades de comercialização ocorrerão semanalmente às quintas-feiras, das 10h30 às 18h30, no Setor 1 da Cidade Universitária, onde está localizado o Mercado Escola. Os selecionados terão direito a utilizar o espaço por 12 meses, com acesso a ações de formação e qualificação técnica oferecidas tanto pela UFMS quanto por instituições parceiras.

Exposição de produtos

Cada expositor selecionado terá direito a uma bancada de 2 m² em espaço coberto, sendo responsável por levar seus próprios utensílios e equipamentos para conservação dos produtos. A ocupação das bancadas será definida pela coordenação do projeto.

Para permanecer no programa, os participantes deverão cumprir uma série de requisitos, como:

Participar de uma feira semanal em dia fixado pela coordenação;

em dia fixado pela coordenação; Estar presente em reuniões convocadas previamente ;

; Realizar no mínimo 12 atividades de capacitação presenciais ou online ao longo dos 12 meses.

Além disso, só poderão ser comercializados os produtos previamente aprovados pela organização. O não cumprimento das regras poderá levar ao desligamento do participante.

Dúvidas podem ser esclarecidas com a equipe da organização pelo telefone (67) 3345-7933 ou e-mail [email protected].