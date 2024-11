UFMS abre inscrições para fiscais em processos seletivos

PQG MS 2024

Instituto vai premiar organizações que se destacam em qualidade e melhoria contínua na capital

No dia 21 de novembro, o Instituto MS Competitivo celebra 20 anos e a comemoração será marcada por cerimônia de reconhecimento do Prêmio Qualidade da Gestão Mato Grosso do Sul (PQG MS) 2024, que será entregue a organizações que buscam a melhoria contínua. O evento será realizado às 14h30, no auditório do Sebrae MS, em […]