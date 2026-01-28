UFMS abre inscrições para primeira especialização em Dança de Salão de MS

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu as inscrições para o curso de Especialização em Dança de Salão, iniciativa inédita no estado. A formação é ofertada pela Faculdade de Educação (Faed) e prevê 44 vagas para ingresso no ano de 2026, com inscrições abertas até o dia 23 de fevereiro, exclusivamente pelo portal de pós-graduação da instituição.

A formação contempla elementos cênicos, coreográficos, metodológicos e debates contemporâneos ligados à dança, como gênero, sexualidade e saúde mental, com destaque para abordagens inclusivas e pedagógicas.

Formação e áreas abordadas

A especialização inclui disciplinas práticas e teóricas em diferentes estilos de dança de salão, como tango, forró, samba, lindy hop, west coast e forró roots. O curso também aborda a dança de salão queer, com foco na desconstrução de papéis tradicionais e na ampliação das discussões sobre gênero e sexualidade no contexto da dança.

Outro eixo da formação trata da relação entre dança, afetividade e saúde mental, considerando o impacto da prática corporal no enfrentamento da ansiedade e da depressão.

Quem pode participar

Podem se inscrever candidatos com diploma de graduação ou curso sequencial de formação, em qualquer área, desde que o título esteja devidamente registrado ou revalidado. Estudantes concluintes também podem participar do processo seletivo, desde que comprovem a conclusão do curso antes do período de matrícula.

Há vagas destinadas à ampla concorrência, ações afirmativas e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Os candidatos enquadrados neste último grupo, com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio comprovada pelo CadÚnico, terão isenção da taxa de inscrição e gratuidade nas mensalidades.

Investimento e aulas

A taxa de inscrição é de R$ 60 e investimento total do curso é de R$ 4.650, dividido em 18 parcelas mensais de R$ 255. As aulas têm início previsto para o dia 13 de março e serão realizadas de forma presencial no Laboratório de Dança do curso de Educação Física da UFMS, no campus de Campo Grande.

Processo seletivo

A seleção será feita por ordem de inscrição, com análise da documentação enviada pelos candidatos. O resultado final está previsto para o dia 27 de fevereiro, e o período de matrícula ocorre entre 2 e 11 de março.

Todas as informações detalhadas sobre cronograma, documentos exigidos e critérios de seleção estão disponíveis no edital publicado pela UFMS.