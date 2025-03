UFMS abre inscrições para professores substitutos com salários de até R$6,3 mil

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com inscrições abertas para a seleção de professores substitutos em diferentes áreas e unidades acadêmicas. O prazo para se candidatar vai até o dia 30 de março e o processo é gratuito. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site concursos.ufms.br.

As oportunidades são para atuação no primeiro semestre letivo de 2025, com vagas na Cidade Universitária, em Campo Grande, nas faculdades de Medicina, Medicina Veterinária e Zootecnia, além dos institutos de Biociências, Química e Saúde.

Também há chances em unidades do interior, como os câmpus de Aquidauana, Coxim, Corumbá (Pantanal), Paranaíba e Três Lagoas.

Os salários variam de acordo com a carga horária e a titulação do candidato. De acordo com os editais, os valores podem ir de aproximadamente R$ 2.600 a R$ 6.300.

A seleção será feita por meio de provas escrita, didática e de títulos, com aplicação prevista entre os dias 7 e 15 de abril. Cada unidade publicou um edital complementar com detalhes sobre os conteúdos exigidos, a bibliografia básica e as condições específicas de trabalho.

Interessados devem acessar o site oficial da universidade para consultar os editais completos e obter mais informações sobre as etapas do processo seletivo.

*Com informações da UFMS