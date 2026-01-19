UFMS antecipa resultado preliminar do Vestibular e do PASSE

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) antecipou a divulgação do resultado preliminar das provas objetivas e da redação do Vestibular UFMS e do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE).
Os editais já estão disponíveis para consulta e reúnem notas dos candidatos, além das listas de ausentes e eliminados; prazo para recursos será nos dias 21 e 22 de janeiro.
Os resultados preliminares podem ser consultados na página de ingresso da Universidade e apresentam a relação completa dos participantes com as respectivas pontuações, bem como os nomes de candidatos que não compareceram às provas e daqueles eliminados conforme os critérios previstos em edital.
Além da nota final, os candidatos também podem acessar o espelho da redação e o cartão-resposta por meio da Área do Candidato, utilizando login e senha cadastrados no momento da inscrição. A UFMS esclarece que as notas oficiais constam exclusivamente nos editais publicados no site de ingresso.
Recursos e Documentação
A instituição orienta que os participantes façam a conferência detalhada das informações divulgadas, incluindo dados pessoais, pontuação e modalidade de concorrência. Caso sejam identificadas inconsistências ou erros materiais, é possível apresentar recurso administrativo nos dias 21 e 22 de janeiro, conforme regras estabelecidas nos editais.
A Pró-Reitoria de Graduação também recomenda que os candidatos classificados iniciem a organização da documentação exigida para a matrícula, como o comprovante de conclusão do ensino médio. Para quem concorreu por meio do sistema de reserva de vagas, será necessária ainda a apresentação de documentos específicos, como inscrição no CadÚnico ou laudos médicos, quando aplicável.
Resultado Final e Matrícula
O resultado final do Vestibular UFMS e do PASSE, já com a análise dos recursos, está previsto para ser divulgado no dia 3 de fevereiro, juntamente com as demais orientações para a etapa de matrícula digital.