ENSINO SUPERIOR

UFMS antecipa resultado preliminar do Vestibular e do PASSE

Resultado final está previsto para ser divulgado em 3 de fevereiro

Arthur Ayres

Prazo para recursos administrativos será nos dias 21 e 22 de janeiro - Foto: Arquivo/Portal RCN67
Prazo para recursos administrativos será nos dias 21 e 22 de janeiro - Foto: Arquivo/Portal RCN67

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) antecipou a divulgação do resultado preliminar das provas objetivas e da redação do Vestibular UFMS e do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE).

Os editais já estão disponíveis para consulta e reúnem notas dos candidatos, além das listas de ausentes e eliminados; prazo para recursos será nos dias 21 e 22 de janeiro.

Os resultados preliminares podem ser consultados na página de ingresso da Universidade e apresentam a relação completa dos participantes com as respectivas pontuações, bem como os nomes de candidatos que não compareceram às provas e daqueles eliminados conforme os critérios previstos em edital.

Além da nota final, os candidatos também podem acessar o espelho da redação e o cartão-resposta por meio da Área do Candidato, utilizando login e senha cadastrados no momento da inscrição. A UFMS esclarece que as notas oficiais constam exclusivamente nos editais publicados no site de ingresso.

Recursos e Documentação

A instituição orienta que os participantes façam a conferência detalhada das informações divulgadas, incluindo dados pessoais, pontuação e modalidade de concorrência. Caso sejam identificadas inconsistências ou erros materiais, é possível apresentar recurso administrativo nos dias 21 e 22 de janeiro, conforme regras estabelecidas nos editais.

A Pró-Reitoria de Graduação também recomenda que os candidatos classificados iniciem a organização da documentação exigida para a matrícula, como o comprovante de conclusão do ensino médio. Para quem concorreu por meio do sistema de reserva de vagas, será necessária ainda a apresentação de documentos específicos, como inscrição no CadÚnico ou laudos médicos, quando aplicável.

Resultado Final e Matrícula

O resultado final do Vestibular UFMS e do PASSE, já com a análise dos recursos, está previsto para ser divulgado no dia 3 de fevereiro, juntamente com as demais orientações para a etapa de matrícula digital.

