UFMS antecipa resultado preliminar do Vestibular e do PASSE

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) antecipou a divulgação do resultado preliminar das provas objetivas e da redação do Vestibular UFMS e do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE).

Os editais já estão disponíveis para consulta e reúnem notas dos candidatos, além das listas de ausentes e eliminados; prazo para recursos será nos dias 21 e 22 de janeiro.

Os resultados preliminares podem ser consultados na página de ingresso da Universidade e apresentam a relação completa dos participantes com as respectivas pontuações, bem como os nomes de candidatos que não compareceram às provas e daqueles eliminados conforme os critérios previstos em edital.

Além da nota final, os candidatos também podem acessar o espelho da redação e o cartão-resposta por meio da Área do Candidato, utilizando login e senha cadastrados no momento da inscrição. A UFMS esclarece que as notas oficiais constam exclusivamente nos editais publicados no site de ingresso.