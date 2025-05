UFMS oferece 3 mil vagas para cursos gratuitos de especialização a distância

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) abriu 3 mil vagas para cursos de especialização gratuitos e a distância, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB).

As oportunidades são voltadas para portadores de diploma de graduação e estão disponíveis nas áreas de Tutoria em Educação a Distância, Gestão Escolar e Educação em Direitos Humanos. As inscrições podem ser feitas até 2 de junho no site da Pós-Graduação da UFMS.

Os cursos são oferecidos em modalidade a distância, com atividades assíncronas realizadas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UFMS, permitindo que os participantes estudem no seu próprio ritmo.

A iniciativa visa atender professores, gestores e profissionais da educação, especialmente aqueles que atuam em regiões com menor acesso a formações continuadas.

Detalhes sobre os cursos

Tutoria em Educação a Distância : O curso foca na mediação pedagógica e no uso de tecnologias educacionais para organizar o trabalho docente em ambientes virtuais. Os participantes aprenderão a lidar com as especificidades do ensino a distância e a atuação como tutores no EaD.

: O curso foca na mediação pedagógica e no uso de tecnologias educacionais para organizar o trabalho docente em ambientes virtuais. Os participantes aprenderão a lidar com as especificidades do ensino a distância e a atuação como tutores no EaD. Gestão Escolar : Este curso abrange temas como liderança, planejamento estratégico, gestão democrática, legislação educacional e avaliação institucional, com o objetivo de capacitar profissionais para melhorar a gestão das escolas e garantir a qualidade do ensino.

: Este curso abrange temas como liderança, planejamento estratégico, gestão democrática, legislação educacional e avaliação institucional, com o objetivo de capacitar profissionais para melhorar a gestão das escolas e garantir a qualidade do ensino. Educação em Direitos Humanos: A formação aborda temas como equidade, inclusão, políticas públicas, ética e o papel da escola na formação de cidadãos conscientes de seus direitos.

Cada curso possui uma estrutura didática que inclui materiais exclusivos, fóruns de discussão, atividades e avaliações, com acompanhamento contínuo por tutores. “Os cursos foram cuidadosamente planejados para oferecer não apenas qualificação, mas também um engajamento com a transformação social por meio da educação”, destacou a diretora da Agência de Educação Digital e a Distância (Agead), Daiani Riedner.

A importância da parceria com a UAB

Daiani também ressaltou que a parceria com a UAB amplia o acesso à educação pública, gratuita e de qualidade em todo o país, com um foco especial na valorização dos profissionais da educação.

“Isso contribui para a democratização do ensino superior e utiliza a modalidade a distância como uma estratégia para superar barreiras geográficas e socioeconômicas”, concluiu a diretora.

*Com informações da UFMS