UFMS oferece consultorias gratuitas para redação científica e exames de idiomas em Corumbá

Estudantes, professores e profissionais de Corumbá e região têm encontrado no Laboratório de Letramento Acadêmico e Criativo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) uma ponte concreta entre a realidade local e o cenário científico internacional.

Localizado no câmpus Pantanal, o espaço oferece consultorias gratuitas voltadas à produção de textos científicos, cartas motivacionais, projetos de pesquisa e preparação para exames de proficiência em idiomas estrangeiros.

O atendimento é aberto ao público e contempla seis línguas: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e português para estrangeiros. As consultorias são adaptadas aos objetivos individuais de cada participante — seja para fins acadêmicos, profissionais ou pessoais — com atividades que envolvem leitura, escrita, escuta e fala.

Além de auxiliar na produção de artigos e resumos acadêmicos, o laboratório também atende professores da rede pública que desejam aprimorar o ensino de leitura e escrita em sala de aula.

A iniciativa integra o esforço da universidade em estimular a internacionalização do ensino, conectar estudantes a redes científicas e ampliar o acesso a oportunidades no exterior.

Coordenador do projeto, o professor Carlos Placido destaca que o laboratório busca democratizar o acesso à formação internacional. “Muitos estudantes sonham em fazer intercâmbio, mas não sabem por onde começar. Nosso papel é justamente mostrar que é possível e ajudar a transformar esse desejo em ação concreta”, afirma.

O projeto também funciona como ambiente de articulação acadêmica, promovendo mentorias, grupos de estudo e parcerias com instituições de pesquisa de outros países. “Estamos mostrando que o Pantanal também produz ciência, tem talentos e pode dialogar com o mundo. O laboratório é um espaço onde os participantes descobrem que podem ser protagonistas além das fronteiras locais”, diz Placido.

As atividades são realizadas presencialmente no câmpus da UFMS em Corumbá. Mais informações podem ser acompanhadas no perfil oficial do Laboratório de Letramento Acadêmico e Criativo no Instagram.

*Com informações da UFMS