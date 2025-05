UFMS oferece curso gratuito em Educação Especial para gestores da Educação Básica

As incrições para o curso de capacitação de gestores que atuam na Educação Infantil ou Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com foco na Educação Especial, estão abertas. As incrições podem ser feitas até 23 de maio através de formulário.

São mil vagas oferecidas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em parceria com a Faculdade de Educação (Faed) e o Ministério da Educação (MEC).

O curso é gratuito, tem carga horária de 180 horas e previsão de início para 4 de junho. As temáticas discutidas abrangem estratégias e práticas que atendam à educação inclusiva dos alunos da educação especial.

Para cadastro reserva, o participante deve ser licenciado em qualquer área, possuir experiência mínima de um ano no magistério do ensino básico ou superior, ter disponibilidade de 20 horas semanais para tutoria, entre outros requesitos presentes no edital. As inscrições devem ser feitas até sexta-feira (16), na página da Faed.

*Com informações da UFMS