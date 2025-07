UFMS prepara novas vagas para aulas gratuitas de ciclismo em agosto

Com foco no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, o projeto Pedalando para o Futuro, realizado em parceria entre a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), já atendeu mais de 600 participantes na Esplanada do Morenão, em Campo Grande.

O número, segundo a diretora de Esporte e Lazer da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte da UFMS, professora Edineia Ribeiro, tende a crescer com a abertura de novas vagas para o segundo semestre.

O projeto foi idealizado pelo professor Paulo Ricardo Nuñez, atualmente Diretor-presidente da Fundesporte e ganhou força com a entrada da UFMS como um dos polos.

Além das aulas práticas de ciclismo, a iniciativa aposta na formação cidadã, com atenção ao desenvolvimento motor, social e afetivo dos participantes.

“Os pais relatam que os filhos ficam menos ansiosos, mais colaborativos, com melhor desempenho escolar e menos tempo nas telas. A prática esportiva influencia diretamente no estilo de vida dessas crianças”, afirmou Edineia, durante entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande.

Edineia Ribeiro nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Rodrigo Moreira/Portal RCN67

Apoio familiar é essencial

A diretora destaca que o envolvimento dos pais é decisivo para o sucesso do projeto. “As crianças só vão a um projeto como esse se tiverem uma rede de suporte. Os pais são os principais observadores das mudanças”, pontuou.

A UFMS realiza chamadas públicas para as inscrições, sempre por meio de editais e formulários divulgados nas redes sociais e canais oficiais da universidade. O retorno das atividades está previsto para agosto.

Esporte e lazer para todas as idades

Além do Pedalando para o Futuro, a UFMS mantém diversas ações dentro do programa Pulse (Programa Universitário de Lazer, Saúde e Esporte), que atende diferentes faixas etárias.

As atividades vão desde futebol e vôlei de areia para universitários até hidroginástica voltada para o público idoso.

Edineia reforça que todos os projetos são gratuitos, mas exigem inscrição prévia. “Quem tiver interesse precisa acompanhar os canais oficiais da UFMS, onde publicamos as oportunidades disponíveis, os links de matrícula e todas as orientações.”

Volta UFMS tem corrida para adultos e crianças

Durante a entrevista, a diretora aproveitou para divulgar a próxima edição da Volta UFMS, evento esportivo já tradicional no calendário da instituição. A corrida está marcada para o dia 31 de agosto, com percursos de 7 km, 4 km (estreante neste ano) e caminhada de 3 km. No dia anterior, será realizada uma prova específica para crianças.

“É um evento aberto à comunidade. Todos os detalhes, como horários, taxa de inscrição e regulamento, estão disponíveis no site da Volta UFMS”, concluiu.

Confira a entrevista na íntegra: