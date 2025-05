UFMS promove debate sobre novas diretrizes para formação de professores na próxima semana

Professores e técnicos-administrativos dos 61 cursos de licenciatura presenciais e a distância da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) participam, na próxima segunda-feira (26), de um evento on-line para discutir as novas diretrizes para a formação de professores no país.

O encontro começa às 8h30 e contará com a presença de Márcia Sebastiani, conselheira e representante do Conselho Nacional de Educação (CNE).

O foco do debate será a Resolução nº 4 do CNE, publicada no ano passado, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica.

A normativa traz uma série de mudanças que impactam diretamente a estrutura e o funcionamento dos cursos de licenciatura, como a necessidade de maior integração entre teoria e prática, desde os primeiros semestres.

O evento busca criar um espaço de diálogo sobre os desafios e perspectivas dessas mudanças, que incluem também a inserção obrigatória de atividades acadêmicas de extensão, com pelo menos 320 horas, articuladas com ensino e pesquisa.

De acordo com a diretora de Inovação Pedagógica e Regulação da Pró-Reitoria de Graduação da UFMS, Fernanda Malinkosky, a proposta da nova DCN é fortalecer a formação de professores mais preparados para lidar com a diversidade e os desafios das escolas brasileiras.

Entre as principais mudanças, destaca-se a recomendação para que o estágio supervisionado seja realizado de maneira contínua e progressiva, inserindo os estudantes em contextos escolares desde o início da graduação.

Além disso, a organização curricular deve priorizar o desenvolvimento de competências como domínio do conhecimento pedagógico, gestão de sala de aula, uso de tecnologias e compromisso com a transformação social.

O evento, que é gratuito, está aberto a todos os docentes e técnicos da universidade e pretende incentivar a reflexão sobre o papel social da instituição na formação de professores comprometidos com uma educação democrática e inclusiva.

*Com informações da UFMS