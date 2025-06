UFMS recebe inscrições para transferência, refugiados e diplomados até 2 de julho

Estão abertas até o dia 2 de julho as inscrições para ingresso em cursos de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) por transferência externa, visto humanitário ou de refúgio, e também para portadores de diploma de curso superior.

A seleção é válida para o segundo semestre de 2025, com oferta de vagas em diversas áreas do conhecimento e modalidades presencial ou a distância, em todos os câmpus da instituição.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet. O processo seletivo será realizado por meio da análise documental. A lista de comprovantes obrigatórios consta no edital, disponível na página de ingresso da universidade.

A distribuição das vagas seguirá uma ordem de prioridade. Inicialmente, serão atendidos candidatos oriundos de outras instituições que estejam matriculados em cursos com o mesmo nome do curso pretendido na UFMS.

Em seguida, serão considerados os matriculados em cursos de mesmo nome, mas com modalidade diferente, como bacharelado, licenciatura, presencial ou EAD.

Se ainda houver vagas, a seleção será estendida para candidatos de cursos diferentes, mas da mesma área do conhecimento. Na sequência, serão avaliadas as inscrições de estrangeiros com visto de refugiado, humanitário ou de reunião familiar, e, por último, os portadores de diploma de graduação reconhecido pelo MEC.

O resultado preliminar será divulgado no dia 9 de julho, com prazo para recursos nos dias 10 e 11. A lista definitiva dos aprovados e a primeira convocação para matrícula estão previstas para 14 de julho.

*Com informações da UFMS