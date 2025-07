UFMS sedia encontro nacional sobre Marxismo em outubro

Estão abertas até o dia 10 de agosto as inscrições para o 4º Encontro do Grupo de Trabalho Marxismo da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (Anpof), que será realizado entre os dias 28 e 31 de outubro na Cidade Universitária, em Campo Grande. O evento é gratuito e aberto ao público em geral.

Voltado a estudantes e pesquisadores da área de Filosofia e afins, o encontro busca promover debates aprofundados sobre temas sociais, políticos e filosóficos, com foco na perspectiva marxista.

A programação prevê palestras, mesas-redondas, sessões de apresentação de trabalhos e reuniões de grupos de estudo, com apoio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul.

Segundo o professor Ricardo Pereira de Melo, da Faculdade de Ciências Humanas e um dos organizadores do evento, a proposta é incentivar a produção crítica e a troca de saberes entre diferentes áreas do conhecimento.

“O objetivo é promover um diálogo crítico e plural, proporcionando um espaço de aprendizado e reflexão entre pessoas com diferentes formações e vivências acadêmicas”, destaca.

Além de fomentar o debate entre especialistas, o encontro também se propõe a estreitar os laços entre a Universidade e a sociedade civil, permitindo que pessoas com diferentes formações participem ativamente da construção coletiva de conhecimento.

Mais informações sobre a programação e sobre como submeter trabalhos estão disponíveis no perfil do grupo no Instagram.

A Anpof é reconhecida nacionalmente como a principal entidade representativa da pós-graduação em Filosofia no Brasil. Atualmente, reúne 47 programas de pós-graduação e coordena 68 grupos de trabalho que conectam pesquisadores do Brasil e do exterior.

*Com informações da UFMS