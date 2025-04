UFMS seleciona projetos para levar ciência a escolas públicas de MS

Estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) terão, mais uma vez, a chance de apresentar projetos científicos em escolas públicas do Estado. Estão abertas até o dia 4 de maio as inscrições para a edição 2025 do programa Vem Pra UFMS: Ciência nas Escolas, que oferece 500 vagas para apresentações acadêmicas de alunos de graduação em instituições de ensino da educação básica.

A iniciativa busca aproximar a universidade da comunidade escolar, promovendo o acesso ao conhecimento científico de forma prática e interativa. As atividades acontecem entre os dias 15 e 30 de maio em dez municípios sul-mato-grossenses, incluindo Aquidauana, Corumbá, Campo Grande, Coxim, Paranaíba, Três Lagoas, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã.

Cada proposta deve ser coordenada por um professor responsável por disciplina ou projeto de extensão e pode envolver até dez estudantes. A apresentação deve seguir critérios definidos pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte (Proece), como relevância do tema, inovação na abordagem e capacidade de interação com o público-alvo. Todos os participantes recebem certificado com carga horária de extensão universitária.

Desde que foi criado, em 2022, o programa já alcançou mais de 17 mil alunos da Educação Básica e mobilizou cerca de 2,2 mil universitários, com uma média de cem projetos apresentados por edição.

A proposta tem como foco a popularização da ciência e o estímulo ao pensamento crítico desde a escola.

As apresentações ocorrerão presencialmente, com a primeira parada prevista para Aquidauana no dia 15 de maio e a última em Ponta Porã, no dia 30. Em Campo Grande, as ações estão marcadas para os dias 22 e 23.

Mais informações sobre os critérios e envio das propostas podem ser consultadas no site da Proece, onde também está disponível o modelo do banner exigido para participação.