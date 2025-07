UFMS terá novas turmas de dança de salão com inscrições abertas dia 28

Interessados em aprender dança de salão têm entre os dias 28 de julho e 10 de agosto para se inscrever nas turmas ofertadas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

As vagas são limitadas e abertas à comunidade em geral. As aulas terão início no dia 11 de agosto, no campus de Campo Grande.

A atividade integra um projeto de extensão da universidade e conta com turmas para os níveis iniciante, intermediário e avançado. As aulas serão oferecidas à noite durante a semana e pela manhã aos sábados, com modalidades como forró, samba, chamamé, vaneira, salsa, bolero, tango, valsa europeia, soltinho e zouk.

Aulas terão três turmas – Foto: Divulgação/UFMS

Cada turma terá 30 duplas, totalizando 60 participantes por nível. As inscrições devem ser feitas prioritariamente em dupla e serão validadas por ordem de inscrição, mediante pagamento de uma taxa única de R$ 200 por pessoa. Haverá lista de espera para quem não conseguir se inscrever a tempo ou não tiver par.

Coordenador do projeto e professor da Faculdade de Educação da UFMS, Marcelo Rosa destaca que a iniciativa busca democratizar o acesso à arte e ao conhecimento. “É uma oportunidade para quem quer aprender a dançar, fazer novas amizades e ocupar um espaço que une cultura e formação. A dança também ajuda na autoestima, na socialização e traz benefícios para a saúde mental”, afirma.

As aulas serão ministradas no Laboratório de Dança da Faculdade de Educação Física, no bloco 8, em frente ao portão 20 do Estádio Morenão.

*Com informações da UFMS