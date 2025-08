UFN3 deve reduzir dependência de insumos russos em meio a risco de novas tarifas

O projeto da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN3), em Três Lagoas, é visto pelo governador Eduardo Riedel (PSDB) como uma alternativa estratégica para reduzir a dependência brasileira de insumos importados da Rússia.

A preocupação ganhou força após senadores brasileiros, em viagem aos Estados Unidos, alertarem que novos aumentos tarifários podem atingir países que mantêm relações comerciais com os russos nos próximos 90 dias.

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em 2025 o Brasil já importou da Rússia cerca de US$ 1,06 bilhão em adubos ou fertilizantes potássicos, além de US$ 716,7 milhões em outros fertilizantes e US$ 202,4 milhões em fertilizantes nitrogenados.

Riedel destacou que a UFN3 passou de plano estratégico para plano de investimento da Petrobras e, quando concluída, deve elevar a produção nacional de fertilizantes nitrogenados de 15% para 30%.

“É uma medida extremamente relevante que tira um pouco dessa dependência. O projeto avançou e já está no plano de investimento da Petrobras”, afirmou.

O governador também confirmou que o grupo russo Acron, que já demonstrou interesse na unidade, sinalizou intenção de retomar as negociações. Segundo ele, o governo estadual deve ouvir a proposta, embora a decisão final esteja nas mãos da Petrobras, atual responsável pelo projeto.

A expectativa é de que a fábrica, quando em operação, fortaleça a autonomia brasileira na produção de fertilizantes, garantindo maior competitividade ao agronegócio e reduzindo riscos associados a crises comerciais internacionais.