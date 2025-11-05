Última feira de adoção de cães e gatos do ano ocorre neste domingo na Praça Bolívia

Campo Grande realiza neste domingo (9) a última feira de adoção de cães e gatos do ano, com o objetivo de oferecer um novo lar a animais resgatados de abandono e maus-tratos. O evento acontece das 9h às 12h, na Praça Bolívia, localizada na Rua das Garças com Aníbal de Mendonça.

Serão disponibilizados filhotes e adultos que passaram por avaliação veterinária e receberam vacinação, vermifugação e, em alguns casos, castração.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência, além de garantir um ambiente seguro e afetuoso para o novo companheiro.

Mesmo com o encerramento das feiras neste ano, a população pode visitar a sede da Superintendência, na Rua Rui Barbosa, 3538, Vila Alta, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, para conhecer os animais disponíveis para adoção.