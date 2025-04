Último dia de Expogrande tem portões abertos

A 85° edição da Expogrande chega ao fim neste domingo (13) e os portões do Parque de Exposições Laucídio Coelho estarão abertos para receber o público.

Segundo a Acrissul, a previsão ´de que os shows tenham início às 18h e serão gratuitos com Alex & Yvan, Victor Gregório & Marco Aurélio e João Haroldo & Betinho. A programação completa da feira está disponível no site https://www.acrissul.com.br/

A maior feira agropecuária de Mato Grosso do Sul começou no dia 3 de abril com diversas atrações técnicas, comerciais e de entretenimento.

Este ano a Expogrande contou e fez história, com um slogan: ‘Unindo a História do Agro com Sua’, a feira foi palco do último show em Campo Grande da dupla Jorge & Mateus, que anunciou uma pausa na carreira.

*Com informações Acrissul