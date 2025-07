Último dia de inscrições para processo seletivo da Prefeitura de Selvíria

Termina nesta quinta-feira (3) o prazo de inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Selvíria, município localizado no leste de Mato Grosso do Sul. A seleção é voltada à formação de cadastro reserva para cargos da área da saúde, com jornada de 40 horas semanais.

Estão previstas oportunidades para profissionais de níveis fundamental e superior, nos cargos de Médico Clínico Geral, Auxiliar Comunitário de Saúde, Agente de Controle de Endemias, Auxiliar Odontológico e Auxiliar de Farmácia.

As inscrições devem ser feitas presencialmente até às 16h de hoje, na sala de reuniões do Centro Administrativo Fabiano Melo, localizado na Avenida Prof. Marilucia Torres Laluce, nº 900, das 14h às 16h.

Seleção e duração do contrato

A seleção será realizada por meio de análise de títulos e experiência profissional. O contrato temporário poderá ter vigência de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação, conforme necessidade do município.