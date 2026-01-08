Último mês para famílias aderirem ao Plano Fixo da Energisa

As famílias de Mato Grosso do Sul têm até o fim de janeiro de 2026 para aderir ao Plano Fixo da Energisa, projeto piloto que permite pagar um valor mensal fixo na conta de luz, independentemente de variações sazonais ou do uso intenso de aparelhos durante períodos de calor.

A iniciativa, inédita no país, visa trazer previsibilidade ao orçamento das famílias e integra o Sandbox Tarifário da Aneel, ambiente regulatório que possibilita testar novos modelos de cobrança já utilizados internacionalmente.

Como funciona o Plano Fixo

O valor da fatura é calculado com base no histórico individual de consumo dos últimos 12 meses de cada cliente, garantindo estabilidade ao longo do período de adesão, que pode durar até 12 meses.

Durante o plano, o cliente escolhe o período de acerto de saldo entre o valor pago no plano e a energia efetivamente consumida:

Trimestral

Semestral

Anual

Se o consumo for menor que o valor fixo pago, o cliente recebe crédito na fatura. Caso o consumo ultrapasse o valor definido, a diferença é cobrada no acerto.

Quem pode aderir

O Plano Fixo está disponível para consumidores que atendam aos seguintes critérios:

Pelo menos um ano de histórico de faturas

Localizados em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Paranaíba, Nova Andradina, Aquidauana e Coxim

Não ser beneficiário de programas como a Tarifa Social

Não possuir geração distribuída

A adesão é 100% digital, realizada pelo aplicativo Energisa ON ou pela agência digital da companhia (energisa.com.br), sem cobrança extra e sem fidelidade. O consumidor pode retornar ao modelo convencional a qualquer momento durante o período do piloto.