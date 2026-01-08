Último mês para famílias aderirem ao Plano Fixo da Energisa

As famílias de Mato Grosso do Sul têm até o fim de janeiro de 2026 para aderir ao Plano Fixo da Energisa, projeto piloto que permite pagar um valor mensal fixo na conta de luz, independentemente de variações sazonais ou do uso intenso de aparelhos durante períodos de calor.
A iniciativa, inédita no país, visa trazer previsibilidade ao orçamento das famílias e integra o Sandbox Tarifário da Aneel, ambiente regulatório que possibilita testar novos modelos de cobrança já utilizados internacionalmente.
Como funciona o Plano Fixo
O valor da fatura é calculado com base no histórico individual de consumo dos últimos 12 meses de cada cliente, garantindo estabilidade ao longo do período de adesão, que pode durar até 12 meses.
Durante o plano, o cliente escolhe o período de acerto de saldo entre o valor pago no plano e a energia efetivamente consumida:
- Trimestral
- Semestral
- Anual
Se o consumo for menor que o valor fixo pago, o cliente recebe crédito na fatura. Caso o consumo ultrapasse o valor definido, a diferença é cobrada no acerto.
Quem pode aderir
O Plano Fixo está disponível para consumidores que atendam aos seguintes critérios:
- Pelo menos um ano de histórico de faturas
- Localizados em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá, Paranaíba, Nova Andradina, Aquidauana e Coxim
- Não ser beneficiário de programas como a Tarifa Social
- Não possuir geração distribuída
A adesão é 100% digital, realizada pelo aplicativo Energisa ON ou pela agência digital da companhia (energisa.com.br), sem cobrança extra e sem fidelidade. O consumidor pode retornar ao modelo convencional a qualquer momento durante o período do piloto.
Segurança e comunicação oficial
Para convidar clientes, a Energisa está utilizando SMS, WhatsApp e canais digitais oficiais. A empresa alerta que todas as mensagens são legítimas e não se tratam de golpe, reforçando a confiabilidade da iniciativa.
Vantagens do modelo
Segundo Rodrigo Santana, diretor de Regulação e Estratégia da Energisa, o Plano Fixo não altera tarifas, apenas a forma de cobrança.
“O valor da fatura é definido a partir do consumo médio de cada cliente. A proposta é diluir meses de uso mais intenso, como o verão, quando o calor eleva o consumo, ao longo do ano, reduzindo impactos pontuais no orçamento. Queremos entender se o consumidor prefere uma conta estável, sem surpresas”, explica Santana.
O Plano Fixo inclui todos os componentes habituais da conta de luz, como tarifa, tributos, taxa de iluminação pública e bandeiras tarifárias. Alguns participantes poderão optar por receber valores das bandeiras amarela ou vermelha discriminados separadamente, além de relatórios detalhados sobre consumo e saldo energético.
Contexto regulatório e internacional
A iniciativa faz parte do Sandbox Tarifário da Aneel e é desenvolvida em parceria com a Essenz Soluções. Trata-se de um projeto de experimentação tarifária, alinhado a estudos internacionais que buscam dar mais previsibilidade e controle ao consumidor.
O modelo permite à Energisa avaliar a preferência do cliente por faturamento fixo e criar alternativas que possam ser ampliadas para outros estados, contribuindo para uma maior transparência e previsibilidade nas contas de energia.
Inscrição e início do Plano
- Prazo final para adesão: 31 de janeiro de 2026
- Início do faturamento fixo: fevereiro de 2026
- Como aderir: aplicativo Energisa ON ou agência digital
- Custo: gratuito, sem taxa de adesão