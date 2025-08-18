Veículos de Comunicação
Últimos dias para inscrições em processo seletivo de Chapadão do Sul

Cargos vão de nível alfabetizado ao superior, com salários entre R$ 2,4 mil e R$ 6,8 mil

Fernando de Carvalho

Cargos vão de nível alfabetizado ao superior - Foto: Reprodução/Governo de MS
Cargos vão de nível alfabetizado ao superior - Foto: Reprodução/Governo de MS

Termina nesta quarta-feira (20) o prazo para inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Chapadão do Sul, que oferece oito vagas imediatas e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis alfabetizado, fundamental completo e superior.

Os salários variam entre R$ 2.414,93 e R$ 6.899,81, com carga horária de 40 horas semanais.

As oportunidades estão distribuídas entre funções como operador de equipamentos pesados, motorista de veículos pesados, auxiliar de serviços operacionais (masculino e feminino), médico veterinário e engenheiro agrônomo ou florestal.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas de forma presencial até quarta-feira, das 7h às 10h e das 13h às 16h, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, localizada na Avenida Onze, nº 1.045, Centro.

A seleção será realizada por meio de prova de títulos, conforme critérios de pontuação definidos em edital.

