Últimos dias para inscrições no Processo Seletivo da Prefeitura de Iguatemi

A Prefeitura Municipal de Iguatemi, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, está com o Processo Seletivo para o preenchimento de 23 vagas destinadas a profissionais alfabetizados.

As oportunidades são para os cargos de Ajudante de Manutenção (22 vagas) e Borracheiro (1 vaga).

Com a data de inscrição se aproximando do fim, os interessados devem se inscrever até quarta-feira (4), das 8h às 12h30, no paço municipal.

As inscrições podem ser feitas pessoalmente ou por meio de procuração no setor de protocolos.

Para concorrer, os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos, aptidão física e mental para o cargo, além de atender a outros requisitos especificados no edital. Os profissionais selecionados atuarão em jornada de 40 horas semanais, com remuneração mensal variando de R$ 1.536,28 a R$ 1.885,14, dependendo da função.

Etapas da seleção

A seleção será realizada em duas etapas: análise curricular e avaliação de títulos, que serão classificatórias e eliminatórias, e uma entrevista, agendada para 1º e 2 de julho de 2025.