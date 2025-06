Últimos dias para se inscrever no estágio do TJMS com bolsa de R$ 1.073

GRANDE DESAFIO

Conselho dos Direitos da Mulher ganha nova representante da Segurança Pública e mira redução do feminicídio em MS

Com um dos maiores índices de feminicídio do país, com 16 casos até junho de 2025, o Mato Grosso do Sul enfrenta o desafio de transformar políticas públicas em ações efetivas de proteção às mulheres. Nesse contexto, Ariene Murad, Assessora do Núcleo Institucional da Cidadania da Polícia Civil, tomou posse como titular no Conselho Estadual […]