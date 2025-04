Últimos dias para se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de Sonora

Terminam nesta semana as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Sonora, município localizado no norte do estado. O certame oferece oito vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, com oportunidades para profissionais de níveis fundamental e superior.

Os interessados têm até às 13h de quarta-feira (30) para realizar a inscrição exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura.

As vagas são para os cargos de Operador de Máquina I (área urbana e rural), Operador de Máquina II (área urbana e rural), Oficial de Manutenção, Motorista I, Guarda de Bens Públicos, Coveiro, além de Engenheiro Civil e Arquiteto para formação de cadastro de reserva.

Os salários variam de R$ 1.575,13 a R$ 6.406,02, com jornadas de trabalho de 40 horas semanais. Para participar, é necessário atender aos requisitos de escolaridade e outras exigências previstas no edital.

A seleção dos candidatos será realizada por meio de prova prática, de caráter eliminatório, prevista para ocorrer no dia 8 de maio de 2025. Também haverá avaliação de títulos, com peso classificatório.

Mais detalhes sobre o processo seletivo e o edital completo estão disponíveis no site da Prefeitura de Sonora.