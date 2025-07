Um dias antes de ação da PF Bolsonaro se emocionou no Senado pediu orações

Um dia antes de ser alvo de nova operação da Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chorou no plenário do Senado e pediu orações. Ele afirmou entregar sua situação “nas mãos de Deus”.

Ação mapeia áreas com supressão ilegal de vegetação e orienta atuação de equipes em 26 regiões do Estado

Na manhã desta sexta-feira (18), o temor se confirmou. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal cumpriu mandados judiciais contra Bolsonaro. A ação ocorreu no âmbito da Operação Tempus Veritatis. Esta ação faz parte das investigações sobre o suposto plano golpista, articulado após as eleições de 2022.

Medidas Impostas a Bolsonaro

Entre as medidas impostas, Bolsonaro deverá usar tornozeleira eletrônica e cumprir recolhimento domiciliar noturno, das 19h às 7h. Também está proibido de acessar redes sociais, de manter contato com outros investigados ou réus, e de se aproximar de embaixadas e representantes diplomáticos.

A operação reforça o cerco judicial ao ex-presidente. Ele é um dos oito réus na Ação Penal 2.668, que está em andamento no STF. A Procuradoria-Geral da República (PGR) já apresentou alegações finais. Eles pedem sua condenação por cinco crimes: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio público. As penas podem somar mais de 40 anos de prisão.

A Defesa de Bolsonaro e a acusação da PGR

Segundo a PGR, Bolsonaro liderou pessoalmente os atos executórios e só não teve êxito devido à falta de adesão por parte dos comandos militares. A defesa do ex-presidente afirma que ele é inocente e vítima de perseguição política. O processo ainda aguarda as manifestações das defesas dos réus e será julgado pela Primeira Turma do STF.