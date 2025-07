Umidade baixa e calor marcam esta quinta-feira em MS

O Sul e Sudoeste do Mato Grosso do Sul amanhecem com o tempo mais frio, mas ao longo do dia as temperaturas se elevam. O estado continua sob alerta do Climatempo de baixa umidade nesta quinta-feira, com índices que variam de 20% a 30%.

Campo Grande

Campo Grande tem máxima de 29°C, com poucas nuvens pela manhã e ventos fracos a moderados; já nos demais períodos o céu fica limpo e os ventos permanecem fracos.

Dourados e Ponta Porã

Dourados e Ponta Porã atingem os 28°C, com poucas nuvens pela manhã e ventos fracos em todos os períodos do dia.

Costa Leste

Três Lagoas e Aparecida do Taboado têm máxima de 29°C, enquanto Paranaíba atinge os 28°C; os três têm céu limpo, com ventos fracos e sem previsão de chuva.

Costa Norte

Coxim e Pedro Gomes atingem os 31°C com baixa nebulosidade pela manhã e ventos fracos em todos os períodos do dia. Sonora tem o mesmo cenário e os termômetros atingem os 33°C.

Pantanal

No Pantanal, os termômetros de Corumbá marcam 33°C e Porto Murtinho tem máxima de 31°C; ambos têm baixa nebulosidade e ventos fracos.