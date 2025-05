Umidade cai e calor prevalece em MS

Nesta quinta-feira (22), o Climatempo informa que uma massa de ar seco deixa os índices baixos durante as tardes em Mato Grosso do Sul, podendo registrar umidade relativa entre 21% e 30%, com dia ensolarado e poucas nuvens.

Campo Grande

Campo Grande não tem previsão de chuva e registra máxima de 31°C, com ventos fracos e poucas nuvens.

Dourados e região

Dourados atinge os 32°C, com poucas nuvens e tempo seco. Onze municípios no sul do Estado estão sob o alerta de perigo potencial de chuvas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet); entre eles estão Amambai, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo. O alerta prevê chuvas de até 30 milímetros e ventos que atingem os 60 quilômetros por hora.

Costa Leste

Três Lagoas e Paranaíba têm máxima de 32°C, e Aparecida do Taboado atinge os 31°C nesta quinta-feira. Os três municípios não têm previsão de chuva e o céu tem poucas nuvens.

Costa Norte

Coxim e Pedro Gomes atingem os 33°C, e Sonora tem máxima de 34°C; os três municípios têm tempo seco e ventos fracos.

Pantanal

Os termômetros de Corumbá e Porto Murtinho, no Pantanal, atingem os 34°C, sem chuva e com poucas nuvens no céu.