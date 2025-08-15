Veículos de Comunicação
PREVISÃO DO TEMPO

Umidade do ar despenca e coloca MS em nível de emergência nesta sexta

Região Norte registra índices abaixo de 12% e demais áreas têm clima seco generalizado

Ana Lorena Franco

A recomendação é ingerir bastante água e umidificar o ambiente - Foto: Arquivo RCN67
A recomendação é ingerir bastante água e umidificar o ambiente - Foto: Arquivo RCN67

Todo o Mato Grosso do Sul está sob alerta de baixa umidade nesta sexta-feira. Segundo o Climatempo, a região norte registra índices abaixo de 12%, o que acende o alerta de emergência. Nas demais regiões, os índices variam entre 12% e 30%. Com o tempo seco, a recomendação é ingerir bastante água, umidificar o ambiente e evitar a exposição solar nos horários mais quentes do dia.

Campo Grande

Em Campo Grande, a máxima prevista é de 29°C, com ventos fortes e céu claro e ensolarado.

Dourados e Ponta Porã

Dourados e Ponta Porã têm ventos fracos pela manhã e céu ensolarado. Dourados atinge os 18°C e Aparecida do Taboado, 19°C.

Costa Leste

Em Três Lagoas, a máxima chega a 21°C, com uma sexta-feira ensolarada e ventos fortes no período vespertino e noturno. Aparecida do Taboado também registra máxima de 21°C, com ventos fortes e poucas nuvens à tarde, mas sem previsão de chuva.

Costa Norte

Coxim, Sonora e Pedro Gomes têm ventos fracos pela manhã, mas de intensidade forte nos demais períodos. A máxima em Coxim e Sonora é de 22°C, enquanto Pedro Gomes atinge 20°C.

Pantanal

No Pantanal, Corumbá chega a 24°C e Porto Murtinho registra 21°C. Ambos terão dia ensolarado, com ventos fortes à tarde e à noite.

