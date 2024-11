União estende período de emergência ambiental em MS devido ao risco de incêndios ﬂorestais 

O Diário Oficial da União desta segunda-feira (18) publicou a Portaria nº 1.207, de 14 de novembro de 2024 do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima que prorroga o fim do período de risco de incêndios florestais em Mato Grosso do Sul.

O bioma pantaneiro e a região Sudoeste do estado ainda são consideradas áreas críticas e de grande risco ambiental por conta do fogo.

A portaria assinada pelo secretário-executivo do ministério, João Paulo Ribeiro Capobianco, mantém o estado de emergência ambiental nesses locais até fevereiro de 2025.

Conforme a plataforma do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Mato Grosso do Sul registrou neste ano 12.960 focos de incêndio. Desse total, 8.137 focos foram registrados no Pantanal Sul-mato-grossense.

Corumbá é o município com o maior registro de focos de incêndio em 2024 no país. De janeiro até agora, o Programa Queimadas totaliza 5.292 focos em Corumbá.

No estado, o município de Aquidauana aparece com o segundo maior número de focos (1.406), seguido por Porto Murtinho (739) e Miranda (597).