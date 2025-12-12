Conselho denuncia falta de medicamentos, insumos e ausência de gestão efetiva na Saúde municipal

As unidades de urgência, emergência e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Campo Grande enfrentam um cenário de desabastecimento de medicamentos, insumos básicos e materiais indispensáveis aos procedimentos de rotina. A falta dos itens essenciais tem comprometido diretamente o atendimento, e causa atraso de procedimentos, sobrecarrega as equipes de enfermagem e eleva o risco de falhas em situações que exigem resposta rápida.

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Coren-MS) divulgou Nota Pública que alerta a gravidade da situação e cobra providências urgentes da Prefeitura de Campo Grande. O órgão destaca que a má gestão de insumos, aliada ao dimensionamento inadequado das equipes, aprofunda a crise e expõe profissionais e usuários a riscos evitáveis.

A entidade também aponta que medidas recentes da administração municipal, como a supressão de gratificações e a ausência de um secretário de Saúde nomeado, dificultam avanços e deixam o sistema ainda mais vulnerável.