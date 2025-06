Unimed inaugura espaço humanizado na Maternidade Cândido Mariano

Na noite desta terça-feira (17), será inaugurado o Espaço Unimed Campo Grande na Maternidade Cândido Mariano, com o objetivo de melhorar a experiência de gestantes, mães e recém-nascidos em Mato Grosso do Sul. O local foi projetado para oferecer conforto e acolhimento, mantendo a qualidade no atendimento de saúde.

Ambiente pensado para o acolhimento

O espaço foi dividido em 19 leitos, entre apartamentos, enfermarias, suíte e área de pré-parto, parto e pós-parto (PPP), todos instalados no 1º andar da maternidade.

Foram reformados também a recepção e os corredores, que receberam ambientação especialmente desenvolvida, seguindo a identidade do “Jeito de Cuidar Unimed”. Assim, conforto físico e emocional das pacientes passou a ser valorizado em cada detalhe.

Parceria que fortalece o atendimento

A nova área resultou de uma parceria entre a cooperativa médica e a Maternidade Cândido Mariano. Essa iniciativa foi viabilizada para atender tanto beneficiárias Unimed quanto pacientes particulares.

Além disso, os médicos cooperados contam agora com uma estrutura moderna e acolhedora, o que potencializa o cuidado prestado.

“Este momento é uma conquista para todos nós. O espaço traduz nosso propósito de cuidar com excelência, respeito e acolhimento, transformando a chegada de cada bebê em uma experiência única e segura”, afirmou o Dr. Eduardo Kawano, presidente do Conselho de Administração da Unimed Campo Grande. “Mais do que beneficiar nossas gestantes, fortalecemos o compromisso de oferecer um padrão de saúde que respeita e valoriza a vida.”

Impacto para a população sul-mato-grossense

Com a inauguração, o compromisso da Unimed Campo Grande com seus beneficiários foi reafirmado.

O investimento foi comemorado como um avanço estratégico para a saúde materna na região. Portanto, parcerias como essa são consideradas fundamentais para promover bem-estar e qualidade de vida à sociedade.