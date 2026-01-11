Vídeo: Carro bate em muro, pega fogo e deixa feridos na Avenida Cafezais

Pelo menos três pessoas ficaram feridas na madrugada deste domingo (11) depois que um carro bateu contra um muro e, logo em seguida, pegou fogo na Avenida Cafezais, na região do Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

A ocorrência mobilizou equipes de resgate e chamou a atenção de quem passava pela via, já que o incêndio se espalhou rapidamente após o impacto.

Segundo informações iniciais, o veículo, um Fiat Uno seguia pela avenida quando, em determinado momento, o condutor teria perdido o controle da direção. Com isso, o carro subiu no meio-fio e atingiu o muro com violência. A batida, então, foi seguida pelo início das chamas, e o fogo passou a consumir o automóvel ainda no local do acidente.

Ações de Resgate e Combate ao Incêndio

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e as chamas foram controladas após o choque, evitando que o fogo se espalhasse pela área. Apesar da contenção, o Fiat Uno acabou completamente destruído, o que indica a intensidade do incêndio e o grau de danos provocados pelo impacto.

As vítimas foram socorridas e uma delas precisou ser encaminhada para a Santa Casa, enquanto as demais receberam atendimento após a colisão. Até o momento, no entanto, não havia atualização sobre o estado de saúde dos feridos. Ainda assim, a situação reforçou a gravidade do acidente, principalmente pelo fato de o carro ter sido tomado pelo fogo em poucos instantes.

Depois do atendimento inicial, outra informação passou a ser considerada na ocorrência: o condutor do veículo deixou o local após o acidente. Além disso, conforme os dados repassados inicialmente, o carro envolvido era alugado. As circunstâncias da colisão, bem como a saída do motorista, devem ser esclarecidas a partir dos levantamentos feitos pelas autoridades responsáveis.