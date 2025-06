UPA Cel. Antonino terá maior equipe médica infantil desta quarta-feira em Campo Grande

CRIME BÁRBARO

Polícia Civil indicia autores de homicídio brutal em Deodápolis

A Delegacia de Polícia de Deodápolis concluiu, no início de junho, o inquérito que apurou o homicídio qualificado de Rogério dos Santos Moraes, de 41 anos. O crime ocorreu em 28 de abril, no terminal rodoviário da cidade, e a vítima chegou a receber atendimento no Hospital da Vida, em Dourados, no dia 24 de […]