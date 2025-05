UPA Leblon lidera número de médicos pela manhã

As unidades de pronto atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) de Campo Grande operam neste sábado (17) com reforço nas equipes médicas para atendimento de urgência e emergência.

A UPA do Leblon lidera no plantão matutino, com nove médicos clínicos para adultos, além de cinco para atendimento pediátrico.

A UPA Coronel Antonino também mantém uma das escalas mais robustas do dia: são sete médicos adultos e seis pediatras pela manhã, sete e cinco no período vespertino e, à noite, quatro clínicos e seis pediatras.

A unidade se destaca por manter profissionais disponíveis em todos os turnos para ambos os públicos.

A pediatria, aliás, terá cobertura parcial ao longo do dia. Enquanto a UPA Santa Mônica, o CRS Coophavila II e o CRS Aero Rancho não contam com médicos infantis em nenhum dos turnos, outras unidades como a UPA Universitária e UPA Leblon mantêm pelo menos cinco pediatras durante o dia.

Já no atendimento adulto, a maioria das unidades opera com ao menos quatro médicos por turno. No período noturno, o CRS Coophavila II contará com seis médicos para atendimento clínico,.

A UPA Almeida, por sua vez, não terá médicos pediatras neste sábado, mas oferece cinco médicos adultos à tarde e seis durante a noite.

*Com informações da Sesau