UPAs e CRSs têm atendimento garantido no feriado em Campo Grande

Mesmo com o feriado nacional desta quinta-feira (1º), a rede pública de saúde de Campo Grande segue com escala médica nas unidades de urgência e emergência. Conforme dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, os plantões estão distribuídos entre as unidades das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs), com cobertura para atendimentos adultos e infantis durante todo o dia.

A UPA Leblon concentra o maior número de profissionais no período noturno, com oito médicos para atendimento adulto e cinco para o infantil. Já a UPA Cel. Antonino, referência na região norte, também mantém escala robusta, com cinco médicos adultos e seis pediatras durante a noite.

Durante o dia, a escala segue equilibrada. No turno matutino, o destaque fica para a UPA Leblon, com nove médicos adultos, enquanto a UPA Cel. Antonino e a UPA Almeida operam com oito e sete médicos para adultos, respectivamente.

As unidades da Moreninha, Universitário, Santa Mônica e Nova Bahia também mantêm equipes ativas nos três períodos.

Nos CRSs, a escala também garante cobertura. Em unidades como Aero Rancho, Nova Bahia e Tiradentes, cinco médicos adultos estão disponíveis por turno. A maioria dessas unidades conta ainda com suporte pediátrico, com três a cinco profissionais no período noturno.

Confira a escala completa: