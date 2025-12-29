Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

SEGURANÇA

Uso de fogos e decorações elétricas exige atenção, alerta Energisa

Distribuidora orienta manter distância da rede elétrica e evitar ligações improvisadas

Arthur Ayres

Acidentes podem causar falta de energia e colocar vidas em risco durante as comemorações - Foto: Arquivo/Portal RCN67
A Concessionária de energia de Mato Grosso do Sul, Energisa alertou para os cuidados necessários com a rede elétrica durante as comemorações de Ano Novo, alertando para riscos no uso de fogos de artifício, decorações elétricas e ligações improvisadas que podem causar acidentes graves e interrupções no fornecimento de energia.

Distribuidora orienta manter distância da rede elétrica, evitar sobrecarga de tomadas e acionar o atendimento em casos de acidentes com postes ou fios energizados.

Segundo a Energisa MS, acidentes envolvendo a rede elétrica tendem a aumentar durante o período de festas, especialmente por causa do uso inadequado de fogos de artifício e instalações elétricas improvisadas. O coordenador de construção e manutenção da distribuidora no estado, João Ricardo Nascimento, reforça que é fundamental manter distância da rede elétrica durante a queima de fogos.

De acordo com o coordenador, artefatos lançados em direção a cabos ou próximos a postes podem provocar rompimentos, falta de energia e colocar vidas em risco. A orientação é que os fogos sejam utilizados apenas em locais abertos, longe da rede elétrica, de estruturas e de outras pessoas, sempre seguindo as instruções do fabricante e utilizando produtos certificados.

Outro ponto de atenção são as decorações elétricas. A distribuidora alerta que a sobrecarga de tomadas pode causar curto-circuitos e incêndios. Emendas improvisadas, ligações diretas à rede e o uso de fios descascados ou danificados devem ser evitados.

“Apenas materiais apropriados devem ser utilizados, e fios descascados ou partidos não devem ser tocados”, salienta João Ricardo Nascimento.

No trânsito, a Energisa MS reforça a orientação para que motoristas não dirijam após o consumo de bebida alcoólica.

Em casos de colisão com postes e queda de fios energizados, a população deve manter distância e acionar imediatamente o atendimento da concessionária pelo telefone 0800 722 7272. Somente equipes da Energisa estão autorizadas a atuar nessas situações.

Para situações que exigem ligações provisórias de energia, como festas, eventos ou locação de imóveis, a distribuidora orienta que o serviço seja solicitado com antecedência. Intervenções na rede externa devem ser realizadas exclusivamente por profissionais habilitados, garantindo que a chegada do Ano Novo seja celebrada com segurança e tranquilidade.

