Uso de fogos e decorações elétricas exige atenção, alerta Energisa

A Concessionária de energia de Mato Grosso do Sul, Energisa alertou para os cuidados necessários com a rede elétrica durante as comemorações de Ano Novo, alertando para riscos no uso de fogos de artifício, decorações elétricas e ligações improvisadas que podem causar acidentes graves e interrupções no fornecimento de energia.

Distribuidora orienta manter distância da rede elétrica, evitar sobrecarga de tomadas e acionar o atendimento em casos de acidentes com postes ou fios energizados.

Segundo a Energisa MS, acidentes envolvendo a rede elétrica tendem a aumentar durante o período de festas, especialmente por causa do uso inadequado de fogos de artifício e instalações elétricas improvisadas. O coordenador de construção e manutenção da distribuidora no estado, João Ricardo Nascimento, reforça que é fundamental manter distância da rede elétrica durante a queima de fogos.

De acordo com o coordenador, artefatos lançados em direção a cabos ou próximos a postes podem provocar rompimentos, falta de energia e colocar vidas em risco. A orientação é que os fogos sejam utilizados apenas em locais abertos, longe da rede elétrica, de estruturas e de outras pessoas, sempre seguindo as instruções do fabricante e utilizando produtos certificados.

Outro ponto de atenção são as decorações elétricas. A distribuidora alerta que a sobrecarga de tomadas pode causar curto-circuitos e incêndios. Emendas improvisadas, ligações diretas à rede e o uso de fios descascados ou danificados devem ser evitados.