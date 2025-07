Levantamento revela 164 mil acordos pagos com Pix em MS em 2025

O pagamento de dívidas por meio do Pix tem ganhado força no Mato Grosso do Sul. Segundo levantamento da Serasa, entre junho de 2024 e junho de 2025, 164.725 consumidores no estado optaram pelo pagamento via Pix, contra 119.051 registrados no mesmo período do ano anterior — uma alta de 38,3%. O avanço do sistema de pagamentos instantâneos também provocou mudanças no comportamento dos inadimplentes sul-mato-grossenses, como a redução no uso do parcelamento.

Ranking Pix RCN67

Ranking acordos feitos em pix no último ano

Número de acordos feitos entre junho de 2024 e junho de 2025

*Porcentagem da comparação entre jun.23 a jun.24 e jun.24 a jun.25

UF Acordos % AP 45,749 52,8% AM 241,424 52,1% RR 34,276 51,9% RO 85,353 48,5% AC 38,362 48,2% RS 472,561 47,5% BA 573,980 46,7% MT 205,783 45,1% TO 62,575 44,9% ES 181,895 43,9% UF Acordos % PA 341,966 42,6% SE 89,130 42,5% SC 348,313 42,3% PR 564,553 42,1% GO 369,038 41,6% MS 164,725 38,9% MA 217,064 38,6% RN 151,162 38,1% RJ 1,033,017 37,6% MG 839,965 37,3% UF Acordos % SP 3,089,791 37,3% PI 103,238 36,1% CE 370,117 35,1% AL 119,225 34,9% PB 141,601 34,3% PE 354,824 32,4% DF 203,778 30,1%

Durante o mesmo intervalo de tempo, os pagamentos parcelados caíram de 20.544 para 16.155, uma queda de 21,3%. Outro dado relevante é o recuo nas negociações de dívidas de até R$100, que passaram de 43 mil no período anterior para 41.173 no ciclo atual. Ainda assim, mais de 346 mil consumidores do estado podem renegociar seus débitos com valores acessíveis e descontos que chegam a 95%, segundo a plataforma Serasa Limpa Nome.

Na avaliação da especialista em educação financeira da Serasa, Rafaela Alves, a preferência pelo Pix está relacionada à possibilidade de quitar dívidas à vista e obter baixa da negativação instantânea, além do aumento imediato da pontuação no Serasa Score. No Mato Grosso do Sul, o pagamento via Pix foi utilizado de forma integral à vista, acompanhando a tendência registrada em todo o Centro-Oeste.

Centro-Oeste registra crescimento de 39%

A região Centro-Oeste como um todo teve 943 mil consumidores quitando dívidas com o Pix nos últimos 12 meses, um crescimento de 39% em relação ao período anterior. O estado de Goiás lidera em volume de acordos, enquanto o Mato Grosso apresentou o maior crescimento proporcional, com 45%. Entre os acordos firmados na região, 98% foram pagos à vista, o que reforça a eficiência do modelo para a recuperação de crédito.

Como parte de uma campanha voltada para os mais de 6,5 milhões de inadimplentes do Centro-Oeste, a Serasa oferece descontos de até 95% para renegociações através de sua plataforma digital. As condições estão disponíveis no site, app, WhatsApp e agências dos Correios.

Brasil também adere ao Pix para quitar dívidas

A nível nacional, o Pix também vem ganhando protagonismo entre os meios de pagamento de dívidas. De acordo com os dados da Serasa, o crescimento é reflexo da rapidez da transação e da atualização automática do status de negativação. A tendência reforça o movimento de digitalização das finanças pessoais e o papel das ferramentas instantâneas na recuperação de crédito.

Para negociar, os interessados podem acessar os canais oficiais da Serasa, como o site serasalimpanome.com.br, app para Android e iOS, WhatsApp (11 99575-2096) ou procurar uma das mais de 10 mil agências dos Correios no país.