Bebês prematuros e com comorbidades passam a receber vacina contra bronquiolite pelo SUS

“A inclusão do nirsevimabe no SUS é um avanço para proteger os grupos mais vulneráveis e reduzir hospitalizações graves por bronquiolite”, afirmou.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha , destacou que 300 mil doses já foram distribuídas em todo o país.

O Sistema Único de Saúde (SUS) passa a oferecer, a partir deste mês, vacina contra bronquiolite para bebês prematuros e crianças com comorbidades. O medicamento utilizado é o nirsevimabe, um anticorpo monoclonal que garante proteção imediata contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), agente responsável pela maioria dos casos da doença em crianças pequenas.

Além disso, o Sistema Único de Saúde já oferece a vacina contra VSR para gestantes a partir da 28ª semana, permitindo que os recém-nascidos recebam proteção desde o nascimento.

Cenário epidemiológico

O VSR é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e por 40% das pneumonias em crianças menores de dois anos. Entre janeiro e novembro de 2025, o Brasil registrou 43,2 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por VSR, sendo que 82,5% das hospitalizações ocorreram em crianças pequenas, somando mais de 35,5 mil ocorrências.

A bronquiolite não possui tratamento antiviral específico. O manejo clínico inclui terapia de suporte, suplementação de oxigênio, hidratação e uso de broncodilatadores quando necessário.

Como o nirsevimabe protege

O nirsevimabe funciona como um anticorpo monoclonal, oferecendo imunidade imediata, sem precisar estimular a produção natural de anticorpos pelo bebê. Essa característica torna a vacina especialmente importante para prematuros e crianças com comorbidades, que apresentam maior risco de infecções graves.

A expectativa é que a vacinação reduza a incidência de internações e complicações graves, proporcionando mais segurança para famílias e serviços de saúde, além de aliviar a pressão sobre hospitais e unidades de terapia intensiva pediátricas.

Vacinação como prioridade de saúde pública

A inclusão do nirsevimabe no SUS reforça a estratégia de prevenção em saúde infantil, garantindo que quem mais precisa receba proteção efetiva. Especialistas destacam que, com a vacinação precoce, é possível prevenir doenças graves, reduzir o risco de internações e salvar vidas.