Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

SAÚDE PÚBLICA

Bebês prematuros e com comorbidades passam a receber vacina contra bronquiolite pelo SUS

Nirsevimabe protege crianças contra o Vírus Sincicial Respiratório

Gabriela Porto

Nirsevimabe é um anticorpo monoclonal que protege contra bronquiolite pelo SUS. Foto: Reprodução / Divulgação
Nirsevimabe é um anticorpo monoclonal que protege contra bronquiolite pelo SUS. Foto: Reprodução / Divulgação

O Sistema Único de Saúde (SUS) passa a oferecer, a partir deste mês, vacina contra bronquiolite para bebês prematuros e crianças com comorbidades. O medicamento utilizado é o nirsevimabe, um anticorpo monoclonal que garante proteção imediata contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), agente responsável pela maioria dos casos da doença em crianças pequenas.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que 300 mil doses já foram distribuídas em todo o país.

“A inclusão do nirsevimabe no SUS é um avanço para proteger os grupos mais vulneráveis e reduzir hospitalizações graves por bronquiolite”, afirmou.

Grupos prioritários para vacinação

O novo esquema de imunização atende:

  • Bebês prematuros, nascidos antes de 37 semanas de gestação;
  • Crianças com comorbidades de até dois anos, como doença pulmonar crônica da prematuridade, cardiopatia congênita, anomalias das vias aéreas, doenças neuromusculares, fibrose cística, imunocomprometimento grave e síndrome de Down.

Notícias Relacionadas

Além disso, o Sistema Único de Saúde já oferece a vacina contra VSR para gestantes a partir da 28ª semana, permitindo que os recém-nascidos recebam proteção desde o nascimento.

Cenário epidemiológico

O VSR é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e por 40% das pneumonias em crianças menores de dois anos. Entre janeiro e novembro de 2025, o Brasil registrou 43,2 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por VSR, sendo que 82,5% das hospitalizações ocorreram em crianças pequenas, somando mais de 35,5 mil ocorrências.

A bronquiolite não possui tratamento antiviral específico. O manejo clínico inclui terapia de suporte, suplementação de oxigênio, hidratação e uso de broncodilatadores quando necessário.

Como o nirsevimabe protege

O nirsevimabe funciona como um anticorpo monoclonal, oferecendo imunidade imediata, sem precisar estimular a produção natural de anticorpos pelo bebê. Essa característica torna a vacina especialmente importante para prematuros e crianças com comorbidades, que apresentam maior risco de infecções graves.

A expectativa é que a vacinação reduza a incidência de internações e complicações graves, proporcionando mais segurança para famílias e serviços de saúde, além de aliviar a pressão sobre hospitais e unidades de terapia intensiva pediátricas.

Vacinação como prioridade de saúde pública

A inclusão do nirsevimabe no SUS reforça a estratégia de prevenção em saúde infantil, garantindo que quem mais precisa receba proteção efetiva. Especialistas destacam que, com a vacinação precoce, é possível prevenir doenças graves, reduzir o risco de internações e salvar vidas.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos