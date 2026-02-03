Bebês prematuros e com comorbidades passam a receber vacina contra bronquiolite pelo SUS

O Sistema Único de Saúde (SUS) passa a oferecer, a partir deste mês, vacina contra bronquiolite para bebês prematuros e crianças com comorbidades. O medicamento utilizado é o nirsevimabe, um anticorpo monoclonal que garante proteção imediata contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), agente responsável pela maioria dos casos da doença em crianças pequenas.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que 300 mil doses já foram distribuídas em todo o país.
“A inclusão do nirsevimabe no SUS é um avanço para proteger os grupos mais vulneráveis e reduzir hospitalizações graves por bronquiolite”, afirmou.
Grupos prioritários para vacinação
O novo esquema de imunização atende:
- Bebês prematuros, nascidos antes de 37 semanas de gestação;
- Crianças com comorbidades de até dois anos, como doença pulmonar crônica da prematuridade, cardiopatia congênita, anomalias das vias aéreas, doenças neuromusculares, fibrose cística, imunocomprometimento grave e síndrome de Down.
Além disso, o Sistema Único de Saúde já oferece a vacina contra VSR para gestantes a partir da 28ª semana, permitindo que os recém-nascidos recebam proteção desde o nascimento.
Cenário epidemiológico
O VSR é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e por 40% das pneumonias em crianças menores de dois anos. Entre janeiro e novembro de 2025, o Brasil registrou 43,2 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por VSR, sendo que 82,5% das hospitalizações ocorreram em crianças pequenas, somando mais de 35,5 mil ocorrências.
A bronquiolite não possui tratamento antiviral específico. O manejo clínico inclui terapia de suporte, suplementação de oxigênio, hidratação e uso de broncodilatadores quando necessário.
Como o nirsevimabe protege
O nirsevimabe funciona como um anticorpo monoclonal, oferecendo imunidade imediata, sem precisar estimular a produção natural de anticorpos pelo bebê. Essa característica torna a vacina especialmente importante para prematuros e crianças com comorbidades, que apresentam maior risco de infecções graves.
A expectativa é que a vacinação reduza a incidência de internações e complicações graves, proporcionando mais segurança para famílias e serviços de saúde, além de aliviar a pressão sobre hospitais e unidades de terapia intensiva pediátricas.
Vacinação como prioridade de saúde pública
A inclusão do nirsevimabe no SUS reforça a estratégia de prevenção em saúde infantil, garantindo que quem mais precisa receba proteção efetiva. Especialistas destacam que, com a vacinação precoce, é possível prevenir doenças graves, reduzir o risco de internações e salvar vidas.