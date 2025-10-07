Veículos de Comunicação
SAÚDE

Vacina contra HPV reduz em mais da metade os casos de câncer de colo do útero no Brasil

Estudo da Fiocruz analisou dados de mais de 60 milhões de mulheres e apontou redução de 58% nos casos da doença e 67% nas lesões graves

Fernando de Carvalho

Desde 2014, o imunizante é oferecido gratuitamente pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Um estudo realizado entre 2019 e 2023 mostrou que a vacina contra o HPV reduziu em 58% os casos de câncer do colo do útero e em 67% as lesões pré-cancerosas graves entre mulheres brasileiras de 20 a 24 anos.

A pesquisa, publicada na revista científica The Lancet, analisou dados do Sistema Único de Saúde (SUS) e envolveu mais de 60 milhões de mulheres a cada ano.

O levantamento foi conduzido por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com apoio da Royal Society e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Segundo os autores, os resultados confirmam o impacto positivo da vacinação mesmo antes da idade indicada para o rastreamento, que começa aos 25 anos.

“O impacto observado no Brasil confirma que a vacinação contra o HPV é eficaz não apenas em países de alta renda, mas também em contextos com recursos limitados. Esse é um passo fundamental rumo à eliminação global do câncer do colo do útero”, afirmam os pesquisadores Thiago Cerqueira-Silva, Manoel Barral-Netto e Viviane Sampaio Boaventura, da Fiocruz Bahia.

O câncer do colo do útero é o segundo mais comum entre mulheres brasileiras e uma das principais causas de morte feminina no país. A vacina é considerada uma das ferramentas mais eficazes para reduzir desigualdades em saúde e prevenir a doença.

Desde 2014, o imunizante é oferecido gratuitamente pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). Em 2024, o Brasil passou a adotar o esquema de dose única, e em 2025 ampliou a faixa etária de vacinação para adolescentes de 15 a 19 anos, além de incluir usuários de PrEP, pacientes imunossuprimidos e pessoas com papilomatose respiratória recorrente.

Estudos indicam que de 50% a 70% das pessoas sexualmente ativas terão contato com o HPV em algum momento da vida. A vacina protege contra até 98% dos tipos mais perigosos do vírus.

A imunização é gratuita e está disponível nas unidades básicas de saúde. O público-alvo inclui meninas e meninos de 9 a 14 anos e adultos imunocomprometidos de até 45 anos, conforme recomendação médica.

Nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), o imunizante também é oferecido a pessoas com HIV, pacientes oncológicos e transplantados.

*Com informações da Agência Brasil

