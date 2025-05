Vacinação contra gripe é ampliada e chega a toda a população, diz gerente de Saúde

Diante do avanço da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado, especialmente entre crianças e idosos, o Governo de Mato Grosso do Sul ampliou a vacinação contra a gripe para toda a população a partir de seis meses de idade. A decisão de vacinar contra gripe visa frear a ocupação de leitos e reduzir a incidência de internações por infecções respiratórias.

A medida foi confirmada por Albert Rangel de Brito, gerente de processos da Secretaria de Estado de Saúde, em entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM. Ele explicou que mais de 1,25 milhão de doses da vacina já foram recebidas e distribuídas aos 79 municípios do estado.

“Assim que a vacina chega, fazemos a conferência e liberamos no dia seguinte para retirada pelos municípios. Todos são comunicados previamente”, afirmou.

Segundo Rangel, um novo lote com 300 mil doses está previsto para ser entregue ainda nesta semana. A logística de distribuição permite que as cidades façam campanhas de imunização contínuas.

“Esperamos que esses novos lotes sejam aplicados em até duas semanas. Durante esse período, já acionamos o Ministério da Saúde para reabastecimento, garantindo que não faltem vacinas nas UBSs”, explicou.

💉 Quem pode e quem não pode se vacinar

Com a ampliação, todas as pessoas acima de seis meses de idade podem se vacinar, com exceção de crianças menores de seis meses e de indivíduos com histórico de alergia grave (anafilaxia) relacionada à vacina da gripe. Pessoas com sintomas gripais leves podem receber a dose, salvo nos casos em que estejam com febre no momento da aplicação.

A vacina utilizada é produzida pelo Instituto Butantan com vírus inativado, o que, segundo Rangel, garante segurança e eficácia. “É uma vacina segura, testada e que oferece proteção contra a influenza, o vírus de maior circulação neste período do ano”, reforçou.

Vacinação contra a gripe por grupo prioritário – MS Vacinados Vacinados Meta (90%) Meta (90%) Crianças 25% Idosos 35% Gestantes 20% Comorbidades 30% Outros 10%

📊 Cobertura vacinal abaixo da meta nacional

Mesmo sendo líder nacional em vacinação contra a gripe, Mato Grosso do Sul imunizou apenas 30% da população-alvo, de acordo com dados da Secretaria de Saúde. A meta do Ministério da Saúde é atingir 90% dos grupos prioritários, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades.

“O ideal é aumentar essa cobertura para evitar internações e formas graves da doença, especialmente agora com a lotação dos leitos pediátricos e neonatais”, destacou Rangel.

😷 Outras medidas de prevenção

Além da vacinação, a Secretaria recomenda evitar aglomerações, uso de máscaras em caso de sintomas gripais, higienização frequente das mãos e repouso em casos de infecção.

“Essas medidas simples, quando combinadas com a vacina, trazem grandes benefícios para a saúde pública”, concluiu o gerente.

Mato Grosso do Sul segue como um dos estados mais organizados na distribuição de doses, e a orientação é que a população procure a unidade de saúde mais próxima para garantir sua imunização. A campanha segue até atingir os estoques previstos para o primeiro semestre.