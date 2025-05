Vacinação e cuidados com animais são destaques de ação gratuita neste sábado na Capital

Neste sábado (17), a população de Campo Grande terá acesso a uma série de serviços gratuitos voltados à saúde pública e ao bem-estar animal em um ponto de grande circulação da zona norte da cidade.

Uma unidade móvel do Castramóvel estará estacionada na área externa do Shopping Bosque dos Ipês com atendimento das 14h às 17h.

No local, será possível vacinar cães e gatos contra a raiva, realizar testes rápidos de leishmaniose visceral canina, fazer denúncias de maus-tratos a animais e cadastrar pets para castração — neste caso, o serviço é voltado a tutores com renda de até três salários mínimos. O cadastramento não exige que o animal esteja presente.

A ação também contará com exposição educativa sobre animais peçonhentos e vetores de doenças, como o mosquito transmissor da dengue. Técnicos da saúde estarão disponíveis para orientações e prevenção, além de atividades voltadas ao público infantil, com modelos didáticos e pintura facial com temas relacionados à fauna urbana.

Paralelamente, o local também será um dos pontos de vacinação contra a gripe neste fim de semana. O atendimento para imunização estará disponível no sábado e domingo, das 10h às 17h.

A campanha tem como objetivo ampliar o alcance da vacinação, especialmente entre pessoas que não conseguem comparecer às unidades de saúde durante a semana.

A estrutura é adaptada para receber também tutores que circulam com animais de estimação de pequeno e médio porte, com regras específicas de convivência. O acesso de pets aos corredores é permitido, mas a entrada nas lojas depende de cada estabelecimento.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande