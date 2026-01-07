Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

SAÚDE

Vacinação elevada mantém MS sem casos confirmados de sarampo em 2025

Estado alcançou quase 98% de cobertura na primeira dose da tríplice viral e reforçou vigilância diante do risco de reintrodução da doença

Fernando de Carvalho

Estado alcançou quase 98% de cobertura na primeira dose da tríplice viral - Foto: Arquivo SES
Estado alcançou quase 98% de cobertura na primeira dose da tríplice viral - Foto: Arquivo SES

Mato Grosso do Sul encerrou 2025 sem registrar casos confirmados de sarampo, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES). O resultado ocorre em um cenário de intensificação da vacinação e de vigilância contínua de doenças exantemáticas, consideradas estratégicas para evitar a reintrodução do vírus, que tem alta capacidade de transmissão.

Levantamento da SES aponta que, até outubro, a cobertura da primeira dose da vacina tríplice viral chegou a 97,16% no Estado. Já a segunda dose alcançou 83,65%. Os índices se aproximam das metas estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) e são considerados fundamentais para manter o controle da doença.

Ao longo do ano, a SES manteve o abastecimento regular das vacinas e reforçou estratégias de proteção da população em articulação com os municípios. No segundo semestre, foi implementada a chamada “dose zero”, aplicada em crianças de 6 a 11 meses como proteção adicional em situações de risco, sem substituir o esquema vacinal regular.

Campanha ampliou alcance da imunização

Além da vacinação de rotina, o Estado promoveu ações de intensificação, com destaque para a campanha estadual “MS Vacina Mais: Sarampo”, que envolveu os 79 municípios sul-mato-grossenses.

A estratégia ampliou a vacinação para diferentes faixas etárias e incluiu busca ativa de pessoas não vacinadas e varreduras territoriais.

Segundo o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, o foco do trabalho foi antecipar riscos. “O sarampo é uma doença altamente transmissível, e por isso exige atenção permanente. A atuação foi preventiva, com fortalecimento da vacinação e da capacidade de resposta dos serviços de saúde”, afirmou.

Vigilância acompanha notificações

Em 2025, Mato Grosso do Sul registrou 108 notificações suspeitas de sarampo. Desses casos, 105 foram descartados após investigação e três seguem em análise, sem confirmação até o fechamento do período.

Para a gerente de Doenças Agudas e Exantemáticas da SES, Jakeline Miranda, os dados refletem a atuação contínua das equipes. “Não tivemos nenhum caso confirmado. A vigilância ativa e a resposta rápida diante de qualquer suspeita foram decisivas para manter o cenário epidemiológico favorável”, explicou.

Qualificação das equipes

Paralelamente às ações de imunização, a SES investiu na qualificação dos profissionais da rede pública, com capacitações presenciais e virtuais, alinhamento de protocolos e apoio técnico aos municípios.

O objetivo foi reforçar o monitoramento de casos suspeitos e garantir agilidade na resposta diante de qualquer sinal de circulação do vírus.

*Com informações do Governo de MS

