Vacinação elevada mantém MS sem casos confirmados de sarampo em 2025

Mato Grosso do Sul encerrou 2025 sem registrar casos confirmados de sarampo, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES). O resultado ocorre em um cenário de intensificação da vacinação e de vigilância contínua de doenças exantemáticas, consideradas estratégicas para evitar a reintrodução do vírus, que tem alta capacidade de transmissão.

Levantamento da SES aponta que, até outubro, a cobertura da primeira dose da vacina tríplice viral chegou a 97,16% no Estado. Já a segunda dose alcançou 83,65%. Os índices se aproximam das metas estabelecidas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) e são considerados fundamentais para manter o controle da doença.

Ao longo do ano, a SES manteve o abastecimento regular das vacinas e reforçou estratégias de proteção da população em articulação com os municípios. No segundo semestre, foi implementada a chamada “dose zero”, aplicada em crianças de 6 a 11 meses como proteção adicional em situações de risco, sem substituir o esquema vacinal regular.

Campanha ampliou alcance da imunização

Além da vacinação de rotina, o Estado promoveu ações de intensificação, com destaque para a campanha estadual “MS Vacina Mais: Sarampo”, que envolveu os 79 municípios sul-mato-grossenses.

A estratégia ampliou a vacinação para diferentes faixas etárias e incluiu busca ativa de pessoas não vacinadas e varreduras territoriais.

Segundo o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, o foco do trabalho foi antecipar riscos. “O sarampo é uma doença altamente transmissível, e por isso exige atenção permanente. A atuação foi preventiva, com fortalecimento da vacinação e da capacidade de resposta dos serviços de saúde”, afirmou.

Vigilância acompanha notificações

Em 2025, Mato Grosso do Sul registrou 108 notificações suspeitas de sarampo. Desses casos, 105 foram descartados após investigação e três seguem em análise, sem confirmação até o fechamento do período.

Para a gerente de Doenças Agudas e Exantemáticas da SES, Jakeline Miranda, os dados refletem a atuação contínua das equipes. “Não tivemos nenhum caso confirmado. A vigilância ativa e a resposta rápida diante de qualquer suspeita foram decisivas para manter o cenário epidemiológico favorável”, explicou.

Qualificação das equipes

Paralelamente às ações de imunização, a SES investiu na qualificação dos profissionais da rede pública, com capacitações presenciais e virtuais, alinhamento de protocolos e apoio técnico aos municípios.

O objetivo foi reforçar o monitoramento de casos suspeitos e garantir agilidade na resposta diante de qualquer sinal de circulação do vírus.

*Com informações do Governo de MS