Vacinação em escolas de MS terá nova mobilização em novembro, com foco no HPV

Mato Grosso do Sul inicia, entre 3 e 14 de novembro, mais uma etapa da estratégia Aluno Imunizado, com ações de vacinação em escolas públicas e privadas, creches e Unidades Básicas de Saúde de todos os municípios.

A mobilização tem como prioridade resgatar adolescentes não vacinados contra o HPV e atualizar o calendário vacinal de estudantes.

A iniciativa integra saúde e educação, com atuação conjunta das secretarias estaduais, do Programa Saúde na Escola e das equipes municipais. O Dia D está programado para 7 de novembro.

Estado lidera cobertura no país

Segundo o Ranking de Competitividade dos Estados 2025, do Centro de Liderança Pública (CLP), MS ocupa a primeira posição nacional em cobertura vacinal. A vacinação nas escolas é apontada como uma das principais estratégias para manter o desempenho.

O que será feito em cada município

Durante o período da campanha, as atividades incluem:

conferência da caderneta vacinal

emissão da Declaração de Vacinação Atualizada

busca ativa de faltosos

ações de orientação com estudantes e responsáveis

Pais e responsáveis são orientados a enviar a caderneta no dia da mobilização.

Mais de 122 mil doses neste ano

Somente no primeiro semestre de 2025, 122.837 doses foram aplicadas em 635 escolas da rede estadual e municipal, além de instituições particulares. A estratégia ocorre duas vezes ao ano, com resultados positivos na recuperação de coberturas vacinais.

“A escola permite alcançar os estudantes de forma direta e facilitar o acesso à vacinação”, afirmou o gerente de imunização do Estado, Frederico Moraes.

Continuidade de ações iniciadas em 2022

O Aluno Imunizado foi implantado há três anos com foco na redução de desigualdades de acesso à vacinação. Ao aproximar as equipes de saúde da comunidade escolar, o Estado aponta melhora no vínculo com as UBS e na atualização de vacinas de rotina.

*Com informações da SES