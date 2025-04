Vacinação escolar busca ampliar cobertura entre crianças e adolescentes na Capital

Com foco na ampliação da cobertura vacinal entre crianças e adolescentes da rede pública, a Escola Estadual Zélia Quevedo Chaves, no bairro Iracy Coelho, recebeu na sexta-feira (25) mais uma edição da estratégia “Aluno Imunizado”.

A iniciativa levou equipes de vacinação ao ambiente escolar para promover a atualização da caderneta de vacinação dos estudantes.

A ação foi organizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau), responsável pela logística e pela aplicação das vacinas de rotina, além da emissão da Declaração de Vacinação Atualizada (DVA) e do resgate da imunização contra o HPV.

Atividades lúdicas também foram realizadas, com a participação do personagem Zé Gotinha, símbolo tradicional das campanhas de vacinação no país.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, reforçou a importância da imunização, especialmente diante dos desafios atuais enfrentados pela rede de saúde, como a alta ocupação de leitos hospitalares.

“Prevenir com a vacina da gripe, por exemplo, é fundamental. É uma das campanhas mais importantes que estamos executando”, afirmou.

Segundo dados da Sesau, até o dia 22 de abril, foram aplicadas 56.787 doses da vacina contra a Influenza na capital, sendo 33.382 em idosos e 3.708 em crianças. A cobertura vacinal atinge atualmente 15,9% da população-alvo, estimada em cerca de 238 mil pessoas.

A estratégia “Aluno Imunizado” integra o Programa Saúde na Escola (PSE) e é fruto da articulação entre as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde. O gerente de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Frederico Moraes, destacou que a vacinação é uma ferramenta essencial para a promoção da saúde pública e para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o que trata do bem-estar da população.

Criada em 2023, a ação segue mobilizando escolas, profissionais de saúde e famílias em todo o Estado, reforçando o papel da escola como espaço de promoção da saúde e de conscientização social.

*Com informações da Prefeitura de CG