Vaga para professor de Matemática oferece até R$ 9 mil em Jardim

Processo seletivo recebe inscrições até o dia 18 de setembro no site do IFMS

Fernando de Carvalho

Processo seletivo recebe inscrições até o dia 18 de setembro - Foto: Reprodução/IFMS
Profissionais da área de Matemática terão a oportunidade de disputar uma vaga de professor substituto do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), no campus de Jardim.

O processo seletivo prevê contratação para jornada de 40 horas semanais, com salário entre R$ 4.326,60 e R$ 9.058,29, de acordo com a titulação do candidato.

As inscrições estarão abertas até o dia 18 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site do IFMS, com taxa de R$ 50. A seleção será feita em duas etapas: prova de desempenho didático e avaliação de títulos.

O processo terá validade de um ano, prorrogável por igual período a partir da homologação do resultado final no Diário Oficial da União.

