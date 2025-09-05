Vaga para professor de Matemática oferece até R$ 9 mil em Jardim

Profissionais da área de Matemática terão a oportunidade de disputar uma vaga de professor substituto do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), no campus de Jardim.

O processo seletivo prevê contratação para jornada de 40 horas semanais, com salário entre R$ 4.326,60 e R$ 9.058,29, de acordo com a titulação do candidato.

As inscrições estarão abertas até o dia 18 de setembro de 2025, exclusivamente pelo site do IFMS, com taxa de R$ 50. A seleção será feita em duas etapas: prova de desempenho didático e avaliação de títulos.

O processo terá validade de um ano, prorrogável por igual período a partir da homologação do resultado final no Diário Oficial da União.