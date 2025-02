"Vai ser o maior desfile de todos os tempos", disse presidente da Lienca sobre o carnaval em Campo Grande

A programação oficial do Carnaval em Campo Grande tem início nesta sexta-feira (28) e, ao longo do calendário festivo, mais de 100 mil pessoas são esperadas para curtir a folia na capital. De acordo com o presidente da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca), Alan Catharinelli, as escolas de samba preparam uma festa muito bonita para o público que for acompanhar os desfiles. Ele participou de uma entrevista ao vivo no Jornal CBN Campo Grande nesta manhã e falou sobre o início dos desfiles no município na década de 1960, o apoio da Lienca para este Carnaval e deu mais detalhes sobre a programação completa.

“O público não pode perder, porque será o maior desfile de todos os tempos. São temas e enredos variados, culturais e de homenagem. O Carnaval das escolas de samba tem essa característica de, além de levar a cultura carnavalesca para a passarela do samba, fazer homenagens sociais e históricas, que são importantes para a divulgação de uma parte da nossa cultura. […] Eu garanto que as escolas vão fazer uma festa muito bonita“, disse o presidente da Lienca.